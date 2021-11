“Mainin kohe alguses ära, et loomulikult ei ole mul tundlike meeste vastu mitte kõige vähematki. See on suurepärane, kui vaikselt hakatakse lahti laskma aegunud mõtteviisist, et mehed ei nuta ja on õudne, kui nad emotsioone välja näitavad — mehed peaksid olema ju perekonnapead ja kaljud. Ei no mida veel… Küll aga jookseb kuskilt piir. Ausõna, mehe pisarad ei ole minu lemmikviis märjaks minemiseks!”.