Kes teeb, see jõuab! Naine avaldab, kuidas ta jõudis 24. eluaastaks olla kolm korda abielus ning nelja lapse ema

Nüüdseks 28-aastane, kes on TikTokis tuntud kui JessFam, avaldas, et on oma noore ea kohta jõudnud kogeda juba märkimisväärselt palju.

Answer to @faithhh309 The story of my 3 marriages ##myjourney

Ta paljastas, et oli esimest korda rasedaks jäädes vaid 17-aastane. "Abiellusin oma esimese mehega 19-aastaselt, ta pettis mind, kui olin rase. Leppisime ära, kui sündisid kaksikud, ning abiellusin temaga uuesti 21-aastaselt." Kui Jess ootas neljandat last, jättis mees ta taaskord maha ning naisest sai üksikema.

"Olles üksikema, kohtusin oma mehega. Oleme abielus olnud kuus aastat ja meil on kahe peale nüüd seitse last," ütles ta. Jessil on viis last ja tema praegusel abikaasal oli eelmisest abielust kaks – seega kokku on neid seitse.