Ära alahinda esmamuljet! Just need asjad jäävad sinu juures ESIMESENA silma

Öeldakse, et piisab seitsmest sekundist, et inimesel tekiks sinust esmamulje. Siinkohal ei ole vahet kas kohtute näost näkku ja päriselus või on tegemist virtuaalse kohtumisega.

Kirjanik Helen Fisher on üles reastanud kolm peamist asja, mida uus inimene sinu juures koheselt märkab!

Hambad

Kas oleks võinud seda arvata, et just need mahuvad esikolmikusse! Aga tõesti- hambad ütlevad inimese kohta väga palju, sest need reedavad

Samuti võib hammaste järgi ka öelda, kui inimene suitsetab või joob liiga palju kohvi ning on võimalik isegi aru saada, kui inimese elus on ärev periood.

Õigekiri

"Õigekiri annab aimu inimese sotsioloogilise tausta ja hariduse kohta," kinnitab Fisher. Seega, kui ees ootab virtuaalne kohtumine, vaata tähelepanekult üle, kuidas sa kirjutad ning unusta selleks ajaks kõik lühendid ja slängid.

Enesekindlus

Fiheri sõnul ütleb enesekindlus palju inimese emotsionaalse stabiilsuse kohta. Siin tuleb juba mängu kehakeel ning see, kui närvilisena sa tundud. Tea, et see kuidas me end tunneme ja näeme, võib mõjutada meie suhteid, rääkimata siis esmasmuljest. Kui tunned end kõigest ebakindlalt, paistab see kaugele.

allikas: Yourtango