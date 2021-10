Kuidas tundub? See naine tegi naiseliku tätoveeringu, kuid teised seda nii ei näe...

Seega on alati enne suure sammu astumist hea küsida kavandatava teose kohta nõu oma sõpradelt. Siin on ühe naise tätoveering, kes seda ilmselgelt ei teinud.

Tegemist on esmapilgul väga õrna ja feminiinse kehakaunistusega, kuid Facebooki grupis "That's it, I'm inkshaming" sai see hoopis teistsugust vastukaja. Nimelt sai kehakaunistuse kandja kommentaare lugedes šoki.

Tätoveeringul on kujutatud daami ülakeha, mis on kaetud väiksemate ja suuremate lilledega. Kui väiksemad lilled on selgelt äratuntavad, siis kaks suuremat "lillekest", meenutavad hoopis midagi muud.

Nii kirjutati pildi juurde aus ja paljude jaoks õigustatud küsimus: „Kas pildil on kaks tagumikku?". Kahjuks polnud see ühe inimese arvamus, vaid sama arvasid kõik, kes pilti nägid.

"Need on tagumikud, proua", kirjutas üks kommenteerija ja teine ​lisas: "Kindlasti tagumikud ja kindlasti meelega!"

Pahatormi alla langes ka kehakaunistuse teinud kunstnik, kellele soovitati mitte proovida realismi. Paljud pidasid kaunistust kohutavalt koledaks ja tundsid selle kandjale kaasa. "Idee on armas, kurb, et see nii halvasti välja kukkus."

Vaata palju poleemikat külvanud tätoveeringut SIIT.

allikas: The Sun