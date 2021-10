Elektrihinna tõus on sind välja vihastanud? Tee oma igapäevastes harjumustes paar muudatust, et säästa

Elekter on tavaliselt kallim siis, kui on elektritarbimise tippaeg. „Mida kallim on elekter, seda suurem on fossiilsetest allikatest toodetud elektri osakaal. Kui nõudlus on väiksem ja elektrihind madalam, siis on hetkel võrgus müüdav elekter toodetud põhiliselt taastuvatest allikatest, sest taastuvenergia tootmised pääsevad esimesena turule, katmaks tarbimisvajadusi näiteks tuulest ja päiksest,“ selgitas Loorits, miks odavam elekter on üldjuhul rohelisem.