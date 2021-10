Uurides Merilinilt, kas teda on sel teekonnal saatnud ka hukkamõist — lastekasvatuse alased postitused, raamat, nõuanded vanematele… Olles ise lastest ja vanemluse rollist vaba. Merilin kummutab selle arvamuse ja selgitab, et olukord on hoopis vastupidine.

“Pigem ollakse üllatunud, et ma olen õnnelikult lastevaba, sest, noh, miks mulle see laste ja vanemate heaolu siis nii korda peaks minema, kui ma ise seda emarolli ei kanna, eks ole? Eks nurina puudumist toetab ka see, et minu sõnastatud-pakutud nipid-nõksud-põhimõtted teevad ikkagi elu kergemaks, toetavad vaimset tervist ja rõhutavad inimese kihvti keerukust, mitte ei keskendu mingitele tohid-ei tohi dihhotoomiatele, mis vanemlust väga tihti ümbritsevad.”