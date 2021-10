5 viisi, kuidas avatud komedoonide ehk "mustpeade" teket ennetada

Igaüks, kes nende pahalastega võitlema on pidanud, teab, kui keeruline on neist tüütustest lahti saada. Kõige sagedamini leiab "mustpeasid" just nina piirkonnast. On aga mõned nipid, kuidas nende tekkimist juba eos ennetada.

1. Ööseks tuleb ALATI meik maha võtta.

2. Nägu tuleb näopesuvahendiga pesta kaks korda päevas.

3. Tee kindlaks, et sinu hormoonid oleks tasakaalus.

4. Eemalda oma ilurutiinist paksud oklusiivsed (veekadu takistavad) kreemid, jumestusvahendid või juuksehooldustooted, kui kahtlustad, et need võivad avatud komedoonide põhjuseks olla.

5. Leia spetsiaalne toonik, mis on just sinu näonahale sobiv ja aitab edukalt poore sulgeda.