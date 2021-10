Kes ta siis on? Need on 5 väheteatud tõsiasja hingesugulaste kohta

Vahel järgnevad arvatava hingesugulasega kohtumisele murtud süda ja 5-kilone kaalutõus. Teine kord jääb hingesugulane hingesugulaseks isegi siis, kui kooselu temaga osutub võimatuks. Hingesugulane on keegi, kellega sa siiski vaidled ja tänu sellele ka kasvad ning kes on tugi sinu kõrval selle imelise teekonna igal sammul.

Siin on viis saladust hingesugulase kohta:

1. Neid võib olla rohkem kui üks

Elu muudab meid kõiki ja sageli ei kasva me oma hingesugulasega samas suunas. See aga ei tähenda, nagu me ei võiks kohata kedagi uut, kes meie hingekeeled helisema paneb.

2. Kõigil on oma hingesugulane!

Mõned leiavad ta varem, mõned hiljem. On nii mõndagi, mida sa saaksid ise ära teha, et temaga kohtumise võimalust suurendada.

3. Ava oma süda!

Üks eeldus hingesugulase leidmiseks on oma süda tõeliselt avada ja anda inimestele võimalus sind tundma õppida. Ka sina ise pead olema siiralt valmis potentsiaalset partnerit tundma õppima.

4. Hingesugulase roll on meie teadvust laiendada

Loomulikult on igasugused argised asjad olulised. Kena kodu, elav seltsielu ja elamisväärne toimetulek. Kuid hingesugulase eesmärk on aidata meil saada parimaks versiooniks endast. See tähendab kasvamist ja arengut, mis on sageli valulik.

5. Sa tunned ta ära

Kui sa teda kohtad, siis tunned, et see on erinev peaaegu kõigist sinu eelmistest suhetest. Seda äratundmist lihtsalt ei anna võrrelda nende kordadega, kui sa üritasid midagi kellegagi "tööle panna". Hingesugulase leidmine tekitab sinus tunde, nagu sa oleksid koju jõudnud.

Allikas: YourTango