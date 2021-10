Miks on nii, et oodatud tipphetk voodis jääb sageli tulemata? Esimesena "süüdistavad" naised sageli oma anatoomiat, kuid tegelikkuses võib põhjus olla hoopis lihtsam. Loe, millised on tüüpiliseim põhjus, miks orgasm kättesaamatuks jääb ja kuidas seda muuta!