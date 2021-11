Pilt on illustratiivne.

37aastase Monica Huldt’i ja tema abikaasa Johni abielu on ühiskonna mõistes kõike muud kui tavaline. Nimelt lubab Monica oma abikaasal vabalt teiste naistega seksida ja intiimsusi vahetada — tüliõuna asemel on see nendevahelist sidet tugevdanud ja muutnud ka paarikese sekselu paremaks!