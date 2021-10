Hoiatav lugu manipulatsioonist, mida leidub paljudes suhetes: väliselt on tegu ideaalse kaaslasega

See on väga peen manipuleerimine, sest väliselt jätavad nad teistele inimestele mulje kui ideaalsest kaaslasest. Üritades muret perekonnaga jagada ja andes neile elukaaslase sõnu edasi, sain vastuseks uskumatud hüüatused. Ei ole võimalik, et temasugune mees midagi sellist ütleks. Äkki ma kujutan ette! Naised on ju nii dramaatilised." — Kaili, 30