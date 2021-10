Kodu vajab värskenduskuuri, aga raha selleks napib? Sel lihtsal moel saad teha odava totaalse muutumise

Uus tapeet

Kõige lihtsam moodus ruumile uue näo andmiseks on muuta seinakatet, olgu siis värvi või materjali. Väsinud tapeedi või luitunud värvikatte võib asendada uue trendika tapeediga. Juba mõnda aega on tapeedimoe tipus loodusest laenatud motiivid ja värvid ning suured mustrid, aga üha enam näeb ka muinasjutulisust ning tapeedi abil ruumilise tunnetuse loomist. Uut tapeeti valides võiks trendikuse kõrval pöörata tähelepanu ka materjali vastupidavusele ja paigaldusmugavusele. Kõige praktilisem tapeeditüüp on pikaealine, hingav ja lihtsalt paigaldatav fliis. Ka pabertapeet hingab, aga seda on keerukam paigaldada ja hooldada. Vinüültapeet on küll vastupidav ja pestav, kuid ei lase üldse õhku läbi, seda võiks magamisruumides vältida.

Struktuurne seinavärv

Kui soov on kodu totaalselt muuta, siis üht valget värvitooni pisut teise valge värvitooniga asendada pole mõtet. Samas ei tasu liigselt riskida ka erksate ja tumedate toonidega, eriti väikestes ruumides. Kui on soov luua ruumi visuaalset avarust, võiks valida heledad värvid, näiteks valge, helebeeži, helehalli või helekollase. Kõige lihtsam viis värviga ruumile uut ja põnevat ilmet anda, on mängida selle struktuuriga. Värvimise tehnikaga on võimalik sama värvi seinale kandes luua kümneid täiesti eriilmelisi ja unikaalseid värvilahendusi, ideid saab koguda internetiavarusest. Struktuurvärvi võib seinale kanda nii pintsli, rulli kui pahtlilabidaga, tapeediharja, liimikammi või švammiga, sellesse saab teha mustreid ning erinevaid toone omavahel ühendada.

Põnevad seinapaneelid ja ruumijagajad