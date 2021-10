Nutikas! See naine küsib igal kohtingul oma kaaslaselt just selle ebatavalise küsimuse

Nimelt räägib Jaz Melody nimeline naine TikToki videos, et küsib uue inimesega tuttavaks saades esmalt seda, mis tema sodiaagimärk on.

Päikesepaistelises LA-s elav Jaz ütles, et küsib alati meestelt, mis on nende astroloogiamärk. Mitte sellepärast, et teda huvitaks, kas nad on Kaalud või Kaksikud, vaid sellepärast, et nende reaktsioon ütleb talle kõik selle kohta, kellega on tegu.