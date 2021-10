Siin on loetelu märkidest, mis sageli jäävad tähelepanuta, sest armudes on meil roosad prillid justkui ette kleebitud. Vaata üle ja saa teada, millised märkamatud, ent kõnekad märgid kinnitavad, et kui asjad on korraga liiga hästi, siis tegelikult on see vaid näiline.