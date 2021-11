Naine, kes on kolm aastat suhtes olnud, kurdab oma kirjas: “Viimase poole aasta jooksul on minu seksiisu täiesti ära kadunud. Asi ei ole üldse mitte minu mehe seksialastes oskustes — nendes on ta väga tasemel. Hellitab, hoolitseb ja uurib pidevalt, kas mul on ikka hea, kas ma naudin, kuidas saaks veel paremini… Aga milles siis asi on? Tal on paar kohutavat harjumust, millest ta vist ei plaanigi vabaneda, aga mind ajab see hulluks. Need on meie voodielule konkreetselt kriipsu peale tõmmanud.”.