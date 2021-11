Eesti naise ulakad rituaalid: see on oluline osa eelmängust, mis kestab tunde... Kui mitte päevi!

“Kindlasti silitused ja paitused! Kuna meil mehega on seks suhteliselt kalendri järgi, siis üritame seda täiega nautida. Lapsed saadame vanemate juurde maale ja see on meie aeg kahekesi. Eelmäng on täielik klassika- küünlad, hea vein, hea muusika, vestlus — üldiselt romantiline õhtu, mille lõppu me mõlemad ette ennustada oskame. Seega, see ootusärevus ja uue pesu selga panek on juba osa eelmängust, mis kestab tunde (kui mitte päevi!).