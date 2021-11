ARVAMUS | Seksisõltlased on nagu narkomaanid - mida nendega siis teha?

Kasutaja Para kirjutas kommentaariumis nii: “Neid nümfomaane ikka leidub, kuid sarnaselt alkohoolikutele ei tunnista nad endale oma probleemi. Paraku rikub see aga nende enda elu ära. Nad ei suuda suhteid hoida ja kasutavad sageli töökohta oma vajaduste väljaelamiseks. Töökaaslastest saavad niinimetatud seksisõbrad ja peale enda elu rikutakse ka nende oma ära. Samas on selline tugev seksuaalne tung nagu teisedki sõltuvushaigused. Need inimesed on nagu narkomaanid…Mida siis nendega peale hakata?”