Nüüd siis tead! See on üks asi, mis igal tähemärgil seksiisu lootusetult minema kihutab

Ehkki inimesed on erinevad, siis sodiaagimärkidel on siiski ühiseid omadusi, nagu me juba ammu mõistnud oleme. Mis on see, mis ajaks Jäära piltlikult öeldes tagajalgadele? Või muidu nii mõistlikud Kaalud täiesti kaaluta olekusse? Kas tõesti on siin ilmas miskit, mis sensuaalset Vähki ei erutaks? Oi-oi, mis küll selgub...