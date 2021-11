Juuksed jälle mustad? Tee oma igapäevategevustes just need muudatused ja nii püsivad sinu juuksed kauem puhtana

On inimesi, kellel on komme pidevalt peanahka masseerida või kätega üle selle libistada – see stimuleeribki rasunäärmete tööd ning muudab juuksed kiiremini mustaks.

Kui juuksed on liiga sageli mustad, siis võib olla põhjus ka selles, et sinu kamm on rasune (ka kamme ja juukseharju tuleb aeg-ajalt hoolikalt pesta!). Seega võid kasutusele võtta lausa kaks kammi – üht kasutada siis, kui juuksed on puhtad ning teist siis, kui nad on veidi rasused.