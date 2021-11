TOP 5 | Ekspertide sõnul on just need inimeste kõige levinumad seksuaalfantaasiad

Põhiline küsimus, mis inimesel sellisel puhul tekib on: kas ma olen normaalne, et sellistest asjadest fantaseerin?

Seksist unistamine on täiesti normaalne ja koos partneriga ühise fantaasia järgi tegutsemine võib suhet vürtsitada ning seda tugevamaks muuta. Oluline on veenduda, et mõlemad partnerid tunneksid ennast mugavalt ja jälgiksid kõiki üldtuntud seadusi.