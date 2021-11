Pisarakiskuja! Eriti liigutavad pulmavanded, mis ei jäta külmaks ka kõige suuremat pulmapõlgurit

“Me tõotame armastada teineteist isegi siis, kui me parasjagu üksteist vihkame. Ei mingit minema jalutamist — mitte kunagi. Keegi ei lähe ära, ükskõik mis ka ei juhtuks. Me hoolitseme teineteise eest ka siis, kui me oleme vanad, seniilsed ja haisvad. See liit on igaveseks.”