Psühholoogi ametit pidav Eleri Viinalass: vahel mõtlen küll, kuidas ma siis ei oska oma oskusi rakendada kodus

Küsimuse peale, kas psühholoogina on Eleril lapsi lihtsam kasvatada, kisub naise suu muigele. “Vahel mõtlen küll, kuidas ma siis ei oska oma oskusi rakendada kodus. Eks ma vist tundun ja olengi päris rahulik inimene, aga lapsed oskavad minus esile kiskuda kõiksugu tundeid!” Eleri tõdeb, et temagi näeb vaeva, et oma vanemlikke oskusi täiustada. Hiljuti läbis ta selleks Tanel Jäppineni nädalase vanemluse koolituse, kuidas jääda lastega rahulikuks.