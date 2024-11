Ainus, mis eristab miljonäri sinust, on teie mõtteviiside erinevus. Rikkad inimesed näevad võimalusi ja vaesed inimesed näevad takistusi. Heal elujärjel olev inimene teeb seda, milles on hea ja usub iseendasse, mitte sellesse, mida massid tema ümber räägivad. Seega tasub kuulata neid, kes on juba saavutanud seda, mida sina soovid saavutada ning haarata võimalustest nagu seda teevad rikka mõtteviisiga inimesed – mugavustsoonis olles saavutab midagi harva.