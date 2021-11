Kas julged järele proovida? Need on ikoonilise näitlejanna Marilyn Monroe üllatuslikud ilunipid

Siin on ikoonilise näitlejatari ilunipid, mida tasub meist igaühel teada!

Jah, sa lugesid õigesti! Tuleb välja, et Marilyni läbikumava ja särava jume saladus oli üsnagi ootamatu- vaseliini kasutamine meigialuskreemina. Kuigi pikas perspektiivis muudab see ilmselt näonaha üsna probleemseks, siis korra elus võiks seda ju proovida? Eriti siis kui meigialuskreemi parajasti käepärast pole.

Taaskord võtab kulmu kergitama, kuid just seda nippi kasutas Monroe, et oma peenikesi huuli suuremaks maalida. Kuidas see siis käis? Huule väliskontuuri tegemiseks valis ta kõige tumedama tooni, sissepoole liikudes läksid toonid järjest heledamaks ning huule keskele lisas ta veidi kreemjat särapuudrit. Kõige lõpuks lisas huultele lopsakust huuleläige.