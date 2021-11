HUVITAV TEADA! Just need on detailid, mida parfüüm sinu isiksuse kohta kõigile räägib

Tsitrusviljade lõhnad

Kas oled keegi, kellele meeldib juhtrolli võtta? Kas sinu sõbrad ja perekond kirjeldaksid sind kui sihikindlat ja mõnikord isegi kamandavat inimest? Siis on suur võimalus, et sulle meeldivad tsitrusepõhised parfüümid. Need lõhnad esindavad ambitsioonikaid ja tugevaid inimesi. Kate Spade'i Live Colorfully ja Juicy Couture'i Viva La Juicy sobiksid sulle kindlasti hästi.

Roosilised lõhnad

Kas kaalud enne lõpliku otsuse tegemist kõiki võimalikke tulemusi? Tõenäoliselt oled keegi, kes on emotsionaalne, hooliv ja kaastundlik. Sa alati arvestad teistega, mistõttu roosilised lõhnad sobivad sulle suurepäraselt, sest need esindavad õrnemaid inimesi. Yardley Londoni English Rose Parfume ja Chloé Roses de Chloé lõhnad on tõenäoliselt need lõhnad, mida oled (alateadlikult) juba pikka aega otsinud.

Lavendli lõhnad

Sotsiaalsed liblikad armastavad väga lavendlilõhna. Sinuga on lihtne läbi saada ning kõik sinu sõbrad ja pere naudivad sinuga koosolemist. Lisaks oled alati sõbralik ja näitad teiste vastu üles tõelist huvi. Hindad sõprust ja tead alati, kuidas pärast halba päeva kellegi tuju tõsta. Libre by Yves Saint Laurent ja Obsessed by Calvin Klein sobivad sulle ideaalselt!

Allikas: Tips and Tricks