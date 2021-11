Meigikunstnik soovitab hoiduda: just selle ilutoote kasutamine maski all on välistatud

Päevameigi puhul soovitab meigikunstnik maskiga rõhutada just silmi ja kulmusid. Panna kogu aktsent just silmameigile. Praegu on väga moes värvilised lainerid ja ripsmetušid. Nendega mängides saab tuua välja oma silmavärvi, rõhutada silmade ilmekust ja sügavust. Värviliste lauvärvidega ja silmapliiatsitega on moekas silma alumise ripsmejoone juurde tõmmata värviline triip ja hajutada seda. Rohilaid-Aljaste rõhutab, et silmapliiatseid ja lauvärve kasutades on ülioluline hajutada joont.

Ideaalne asendus jumestuskreemile on õhuke BB-, CC- või CD (City Defense)-kreem, mis kaitseb näonahka ja annab näole parema tooni.

Mida maskimeigis muuta?

Maskiga võib loobuda puudritest, põsepunadest ja päikesepuudritest, kuna need määrivad maski. Kui aga tõesti on soov neid kasutada, soovitab Rohilaid-Aljaste meigikinnitajat, mis aitab puudrilisi tooteid paremini kinnitada ja need püsivad maski ära võttes ja tagasi näole pannes paremini peal. Headel meigikinnitajatel on ka mitu funktsiooni – need hooldavad, kaitsevad ja matistavad nägu.

Küll aga on välistatud huuleläiked, sest need lähevad mööda nägu laiali ja vaatepilt ei ole kuigi ilus. Huulepulk peaks olema kauapüsiv ja sellise koostisega, mis laiali ei lähe. Hea oleks kasutada huulepulkasid, mis ei määri. “Paljudel kvaliteetkosmeetika brändidel on huulepulkasid, mis ei jäta klaasidele jälgi. Need on ka maskiga kandes ideaalsed,” soovitab ta.