Kui kodukontoris töö ei suju: need on vaheldusrikkad alternatiivid, et töö tehtud saaks

Kui kodus töötades või õppides oled ümbritsetud paljude segavate faktoritega, siis raamatukogu võib olla sinu jaoks! Olles keskkonnas, kus on raamatud, arvutid ja õppivad inimesed, on peaaegu võimatu olla mitte produktiivne.

Samas tuleb arvestada, et raamatukogu külastaja heaks tavaks on vaikselt tegutsemine, seega, kui töö nõuab telefonikõnede tegemist ja koosolekutel osalemist, ei pruugi lugemissaalis kõva häälega rääkimine olla kõige sobivam. Paljud raamatukogud aga pakuvad tööruumi broneerimise ja kasutamise võimalust - uuri järgi, kas ka sinu kodukandis!

Raamatukogu eelisteks on internetiühenduse olemasolu ja käeulatuses teaduslikud materjalid, kui peaks tekkima vajadus nende kasutamiseks ja refereerimiseks. Lisaks pakub enamik raamatukogusid ka printimise teenust. Seega - tee endale lugejakaart ja sea sammud raamatukogu poole, et istuda maha ja keskenduda oma ülesannetele.

Muide, üha enam laiendavad ka raamatupoed oma pinda lugemisalade ja kohvikute näol, pakkudes üheskoos nii kohvikuatmosfääri kui raamatukogu mugavusi. Sarnaselt kohvikule on raamatupood küll lõõgastav koht istumiseks, kuid tuleb märkida, et keskkonna poolest võib see olla siiski mürarikkam kui näiteks raamatukogu. Nii et uuri järgi, kas sulle lähim raamatupood pakub istumisala, internetiühendust ja vooluühendust ning naudi produktiivset tööatmosfääri!