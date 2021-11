Poliitik Lauri Hussar: kui suhtes pole ühist mõisteruumi, siis pole võimalik pikalt kokku jääda

„Ühise keele leiame selle läbi, mis meid liidab. Me otsime suhtes neid aspekte, mis samastavad, täiendavad, millega end ise tahame siduda. Esimene hetk suhtes on väga ilus, see on tuttavaks saamine ehk teineteise avastamine. Meil on liblikad kõhus ja me ahmime teiselt inimeselt meile huvi pakkuvat infot. Huvi teise vastu on suur ja see aitab leida ühise keele,“ rääkis Lauri Hussar.

„Siis saabub argipäev ja tekivad teistsugused küsimused. Kuidas hakkama saada argirutiinis? Kui kaaslastel on ühised huvid, siis aitab see neil paarisuhtes hakkama saada. Ühine jututeema või ühine harrastus näiteks. Kas ühist huvi on võimalik tekitada? Loomulikult on! Täna hommikul just arutasin abikaasaga, millise ühise huvi olen mina talle andnud. See on huvi poliitika vastu. Ma usun, et ta üllataks täna paljusid, kui läheks väitlusse,“ märkis Hussar.

Hussar tõi näitena esile ka oma venna, kes oli kunagi kirglik filatelist, kuid tüdines sellest. „Me väsime või orienteerume ümber — huvid ei liida lõpuni. Minu hinnangul on kesksed väärtused, mis meid liidavad. Kui jagame samu väärtuseid või need kattuvad, siis aitavad need ühist keelt leida. Erinevad väärtused päädivad konfliktiga ja siis on vaja meelekindlust ning taluvust või vastupidavust, et neist üle minna. Ja see on kõik võimalik! Kui armastame, siis peame teist armastama ka negatiivsete külgedega. Väärtusruum küll koos kasvades muutub, kuid oma aja ja elu tõekspidamiste ümber hindamine on pidev protsess ja ei lõpe kunagi. Minu õpetaja ütles kunagi, et inimene elab nii kaua kui ta õpib. Paarisuhtes on sama lugu, me õpime sama kaua kui koos oleme. Kõige paremad katsumused on seotud raskuste ületamisega, kui tunned, et saad kellelegi toetuda,“ lausus Hussar.

„Keel on samuti ühine mõisteruum. Kui ühtset keelt ei ole, siis ei ole võimalik ka väga pikalt kokku jääda. Väga suur ja oluline roll on ka tahtel. Kokku jäämine ja koos olemine on väga selge otsus. Kui oleme otsustanud erimeelsused lahendada, siis selleks on viise kümneid erinevaid. Hea ja selge viis selleks on näiteks otsekohene kõne,“ sõnas Hussar.