“Meil ei ole selliseid traditsioone, et näiteks iga teisipäeva õhtu on kohtinguõhtu. Iga õhtu on kohtinguõhtu!” Just nii vastavad Katriin ja Gunnar — kes on loonud omanäolise suhte omanäoliste reeglitega. Näiteks oli nende pulmas klassikalise valsi asemel hoopis tantsuvõistlus ja pruudikimbu püüdmiseks mängiti kooliajast tuntud “Haned, luiged, tulge koju…”

Miks sellised valikud? Mis on see, mis hoiab suhte särtsakana ning mis selle kohe kindlasti rikub? Ja millist suhtenõuannet peavad noored kõige olulisemaks? “See on nii õige! Ei jõua ära korrutada, kui õige nõuanne.”