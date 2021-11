Vallalise naise ootamatu avastus: just sel põhjusel oleks mul vaja vähemalt nädal aega suhtes olla!

"Läksin mõned kuud tagasi oma elukaaslasest lahku ja kolisin esimest korda elus üksinda üürikorterisse. Muidu on tore ja naudin seda tunnet, et ise asjadega tegeleda ja kõik on minu otsustada, aga vahepeal tekib küll see tunne, et tahaks nädalaks ajaks mõnda toredat meest siia enda juurde.

Kõik sellised nõmedad pisiasjad, millega varem tegeles minu elukaaslane, on nüüd ju minu tegeleda, sest iga väikse asjaga ei taha üürileandjat ka tüütada. No näiteks see, et wc-uks ei käi enam hästi kinni, lambipirn vilgub või kraan on hakanud aeg-ajalt tilkuma. Ei taha ju olla see nõme üürnik, kes kogu aeg hädaldab! Aga ise ka ei oska korda teha.