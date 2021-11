Hämmingus naine: sõbrannad soovitavad mul Tinderist otsida eluarmastust, sest nemad ju leidsid! Aga nende mehed...

Igasugune Tinder ja muud kohtinguäpid ei ole minu jaoks, see tundub vale — pigem peaks saatus oma lükke tegema. Sõbrannad aga väidavad, et teistmoodi on tänapäeval raske kaaslast leida, kõik kasutavat Tinderit või muid rakendusi. Paar sõbrannat on oma soovitustega eriti intensiivseks muutunud… Aga naljakas selle kõige juures on see, et nende mehed on tõelised tolbajoobid! Üks hullem kui teine… Mingid karvased lõngused, kes lihtsalt mängivad päev läbi arvutiga ja aina räägivad õlle kõrvale, kuidas nad oma firma püsti panevad ühel heal päeval! No see üks hea päev on juba kolm aastat tulemata.