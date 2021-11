Ettevaatust! Kui jätad näomaski liiga pikaks ajaks peale, võib juhtuda see...

Kas sul on rasune nahk? Suure tõenäosusega kasutad osa liigse niiskuse imamiseks savimaski. Ole ka sellega ettevaatlik. Järgi kindlasti pakendil märgitud aega, sest soovitatud ajast kõrvalekaldumine võib põhjustada naha kuiva ja ketendava väljanägemise, mis on vastupidine sellele, mida lootsid saavutada.

Kuid tasuks meeles pidada, et maskid on intensiivsed abinõud. Mis tähendab, et need ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Hellitage oma nahka paar korda nädalas ja kasuta maski vastavalt soovitustele ja voilà! Sinu nahk tänab sind.