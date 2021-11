Ekspert annab nõu: kuidas pesta sulejopet ja villaseid rõivaid ning mida pidada silmas lasteriiete pesemisel?

Sulejope

Sulejope on nagu portselanist komplekt — ilus, aga habras. See kehtib kõige rohkem jope sees olevate udusulgede ja polsterduse kohta, kuna juba üksainus vale pesu võib jäädavalt kahjustada jope udusulgesid, mille tulemusena ei näe jope enam hea välja ning ei pea nii hästi sooja nagu varem. Selle vältimiseks on oluline enne sulejope pesemist lugeda põhjalikult jope sees olevat hooldussilti, et selgitada välja, kas jopet saab pesta kodus või ainult keemilises puhastuses.

Kui jopet on lubatud kodus pesta, siis tuleks seda teha leiges vees ja vähese pesuainega. Kindlasti tuleks kasutada ka õrna pesutsüklit ning lisada sellele üks lisaloputustsükkel, et eemaldada kõik pesuainejäägid. Sulejope hooldamisel on eriti oluline kuivatusprotsess, mida on soovitatav teha kasutades trummelkuivatit või kuivatusrežiimiga pesumasinat, valides madalaima temperatuuri, et jopes olevad suled kokku ei kleepuks. Hea nipp on visata koos jopega pesumasinasse ka paar tennispalli, et sulgede kohevust taastada.

Villased riided

Villased riided võivad õige hooldamise puhul kesta aastaid. Pole vahet, kas tegemist on villaste sokkide, kampsunite või mantliga — nende hooldamiseks peavad olema täidetud vaid mõned, kuid olulised tingimused. Kõige olulisem on enne villaste rõivaste pesemist eraldada need ülejäänud riideesemetest ning pesta neid külmas vees spetsiaalselt villastele riietele mõeldud ja režiimiga. Lisaks on oluline vältida tugevatoimelisi pesuaineid, mis sisaldavad ensüüme või pesuvalgendit.

Samuti ei tohiks karta villaste riiete kuivatamist pesukuivatiga. See on müüt, et kuivati kasutamine kahjustab riideid ja paneb need kokku tõmbuma. Tänapäeval on võimalik pesukuivatiga kuivatada villaseid (kašmiirist ja mohäärist) riideid, aga ka peeneid siidist pluuse ning isegi suusajopesid. Parim selleks on kuivati, millel on kahe vaheldiga kompressor ja vaheldimootor. Tänu madalale temperatuurile kuivatab selline kuivati riideid õrnalt ning aitab vähendada rõivaste kokku tõmbumist.

Spordirõivad