Kõhkled, kas lühikesed juuksed sobiksid sulle? Vastuse saad tänu sellele nipile

Õnneks on olemas kiire nipp, tänu millele saad lihtsasti vastuse, kas on mõttekas jätta juuksed pikaks või tuleks ikka see risk võtta ja lasta lühikeseks lõigata.

Selle nipi jaoks vajad pliiatsit, joonlauda ja peeglit. Esmalt seisa peegli ette, et saaksid enda nägu hästi näha. Võta pliiats ja pane see horisontaalselt lõua alla, seejärel võta joonlaud ja pane see vertikaalselt kõrvanibu alla. Mõõda kaugust joonlauast pliiatsini. Kui see on alla 5,7 sentimeetri, näeksid lühikeste juustega tõenäoliselt imeline välja. Kui on aga üle 5,7 sentimeetri, siis ilmselt ei tasuks kääride kallale minna ning muutust võiks teha näiteks juuksevärvi näol.