Ümmargused, mandlikujulised või väikesed: silmade kuju ütleb sinu isiksuse kohta palju

Mandlikujulised silmad

Mandlikujuliste silmadega inimesed on üldiselt soojad ja lahked. Mandlikujuliste silmadega inimesed on tõenäoliselt väga armastatud enda seltskonnas ja nad teevad kõik endast oleneva, et teisi aidata. Samas võivad nad olla veidi salapärased, mistõttu on teistel inimestel raske päriselt tundma õppida. Seega, kui sul on mandlikujulised silmad, siis püüa asju mitte liiga tõsiselt võtta ja vabasta enda pidureid veidi sagedamini!

Väikesed silmad

Väikeste silmadega inimesed oskavad keskenduda väga hästi ainult iseendale, mistõttu võidakse lausa arvata, et neil inimestel pole emotsioone. Mis tegelikult ei vasta tõele – neil on lihtsalt kriitiline, analüütiline ja tõsine vaade elule! Grupis on nad tavalised need, kelle poole pöördutatakse, kui on vaja lahendada keerulisi probleeme.

„Punnis” silmad

Nad on lahked ja armsad inimesed. Nad ei lase väga lihtsasti igaüht endale ligi, mistõttu on nende ümber on tavaliselt väike sõprus- ja perering, kuid need inimesed tähendavad neile kogu maailma.

Sügavalt asetsevad silmad

Sellist tüüpi inimesed on unistajad, kes suudavad üksi lõbutseda. Välismaailmale paistavad pisut salapärasena, mis ei tähenda midagi negatiivset. Nad on ka romantilised inimesed ja kui nad tunnevad kedagi väga hästi, langeb salapärane loor ja nad paljastavad end täielikult.

Ümarad silmad

Need inimesed on tavaliselt väga loovad, avatud, emotsionaalsed ja entusiastlikud. Suures seltskonnas tõmbavad nad sageli kogu tähelepanu endale. Mõnikord on ümarate silmadega inimesed veidi kohmakad, kuid tasub andeks anda, sest neis on siiski palju võlu peidus.

Allikas: Tips and Tricks