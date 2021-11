Aitame 13-aastase Kevini Saksamaale kauaoodatud seljaaju operatsioonile!

Kevin sündis enneaegsena ja tal on sünnitrauma tagajärjel diagnoositud laste tserebraalparalüüs ehk kahe jäseme halvatus, millest tingituna on lapse liikumine väga piiratud. Täna kõnnib poiss harkkarkude abil, kuid veel kolm aastat tagasi ei liikunud ta iseseisvalt üldse ja oli ratastoolis.

Nüüd vajab Kevin liikumisvõime parandamiseks ja spastilisuse vähendamiseks seljaaju, täpsemalt selektiivse dorsaalse risotoomia operatsiooni. Operatsiooniga on kiire, sest poiss on juba 13-aastane ning parimate ravitulemuste saavutamiseks on praegu viimane aeg. Seljaaju operatsiooniga kaasnevad meditsiinikulud Saksamaal katab Eesti Haigekassa, kuid muud kaasnevad kulud (sõidukulud, majutus jpm) peaks pere tasuma ise.