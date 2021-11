Mida räägib käekiri sinu iseloomu kohta? Kohtuekspertiisi Instituudi käekirjaekspert teeb selgeks

Taavet Kase ja Eve Kristjankroon

Kindlasti on paljud näinud hollywoodilikke stsenaariume, kus saladuslik sarimõrvar või kaalutlev psühhopaat tehakse kindlaks just kurjategija käekirja abil. Mõned arvavad lausa, et käekirja abil saab määrata inimese impulsiivsust, käitumismustreid ja muid tunnusjooni. Kuidas asjad tegelikult on?