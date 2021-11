Dysoni uue põlvkonna varstolmuimeja tuvastab paljale silmale nähtamatu tolmu

Kõige uuemal mudelil Dyson V15 Detect Absolute on LCD-ekraan, mis tõmbab kuni 10 mikromeetri suuruseid tolmuosakesi. Kuidas see täpsemalt töötab? Kui tolmuimeja on sisse lülitatud, siis iga mikroskoopiline sissetõmmatud osake põrkub vastu akustilist piesosensorit. Põrkumisest tekitatud vibratsioon arvestatakse ümber elektrilisteks signaalideks, mis edastatakse LCD-ekraanile. Seega näeb tolmuimeja kasutaja reaalajas sissetõmmatavate tolmuosakeste suurust ja kogust, mida loetakse 15 000 korda sekundis. Sensor jagab kogutud osakesed suurusest lähtuvalt neljaks: allergeenid ja õietolm, hallitus ja nahaosakesed, tolmulestad ja nende jäätmed ning suhkruterade suurune mustus.

Üldjuhul jõuab tolmukotti mustus ja tolm, mida me silmaga näeme. Tolm tolmuimejaga võetud, liigume edasi järgmisesse kohta. Dysoni roheline laserdiood on ehitatud puhastusotsiku sisse ja selle rohelised kiired aitavad veel täpsemalt näha ka väga väikseid tolmukübemeid. Lasertehnoloogiaga puhastusotsik on olemas nii Dyson V12 Slim Absolute’i kui ka Dyson V15 Detect Absolute’i varstolmuimejal

Samal eesmärgil täiustati Dysoni juhtmevaba varstolmuimejat uuendusliku lasertehnoloogiaga, mille abiga jõuab tolmuimejasse ka see mustus, mida palja silmaga ei näe. Tehnoloogiani jõuti aga täiesti juhuslikult. Nimelt pani üks arendajatest pärast koristamist tähele, et õhus liigub ikka tolmuosakesi, mis päikesevalguse käes silmanähtavalt ringi liikusid. Probleemist sai eesmärk: kas ja kuidas saaks tolmuimeja samad tolmuosakesed kätte ja kinni püüda?

Dysoni asutaja James Dysoni sõnul on koroonapandeemia muutnud inimesed hoolikamaks mitte ainult tervise, vaid ka oma kodu suhtes. „Viimane poolteist aastat on meie igapäevaelu drastiliselt muutunud. Kodust on saanud kontor, me veedame siseruumides rohkem aega kui kunagi varem ning nii leiab tolmuimeja ja põrandapesulapp majapidamises üha rohkem kasutust. Lisaks on oluliseks muutunud koristamise kvaliteet – inimesi päriselt huvitab, kas see, mis paistab kaugelt puhas, seda ka päriselt on,“ ütles Dyson.

Tolmu kogusest ja suurusest lähtuvalt reguleerib varstolmuimeja Dyson V15 Detect Absolute imemisvõimsust automaatselt. Lisaks kuvatakse koristamise ajal LCD-ekraanile täpne arv minuteid, kaua selle režiimiga veel tolmu imeda saab.

Imur puhastab ka õhku

Nii mudelil Dyson V12 Slim Absolute kui ka mudelil Dyson V15 Detect Absolute on viieastmeline filtersüsteem, mis kogub kuni 99,99% mustusest ja mikroskoopilistest osakestest. Kõikides Dysoni juhtmevabades tolmuimejates on pestav HEPA-filter, mis kindlustab, et kõik kahjulikud osakesed – sh õietolm ja bakterid – jäävad pärast imemist tolmuimejasse ning tagasi tuppa puhutakse võimalikult puhas õhk. Seega ei puhasta Dysoni varstolmuimeja pelgalt pindasid, vaid ka tubast õhku, sobides eriti hästi allergikutele. Mõlemal tolmuimeja mudelil on stabiilne imemisvõimsus, mis tähendab, et aku tühjenedes võimsus ei vähene. Samuti on nendel mudelitel integreeritud vahetatav aku, mida saab tolmuimejast eraldi laadida.

Dyson V15 Detect Absolute on turu võimsaim (kuni 240 W imemisvõimsus) nutikas varstolmuimeja. Dyson V12 Slim Absolute on aga Dysoni valikus kõige kergem juhtmevaba varstolmuimeja. See kaalub 2,4 kg ehk 20% vähem kui V15, kuid ka selle imemisvõimsus on väiksem, täpsemalt 150 W. Selle kerge ja kompaktse tolmuimeja loomise taga on soov lisada valikusse väga hästi manööverdav seade, millega saaks tolmust puhastada ka lagesid ja teisi raskesti ligipääsetavaid kohti. Seetõttu on sellel ka teistsugune sisse-väljalülitamise nupp, mida ei pea tolmuimejat kasutades all hoidma. Mudelil Dyson V12 Slim Absolute on ka veidi väiksem tolmukogumise anum (0,35 liitrit), mis sobib just väikese maja, korteri või kontori omanikele. Tolmuimeja LCD-ekraan näitab valitud tolmuimemise režiimi, järelejäänud tööaega, hooldussõnumeid ja aku taset.

Hüvasti harjastesse kinnijäävad juuksekarvad!

Lisaks lasertehnoloogiaga Laser Slim Fluffy puhastusotsikule võtsid Dysoni arendajad oma südameasjaks juuksekarvad, mis tolmuimeja harjaste vahele kinni jäävad. Siiani oli ainuke lahendus eemaldada puhastusotsik tolmuimeja küljest ning käsitsi kõik karvad harja küljest eemaldada. Dysoni arendajad leidsid, et probleemi lahendab koonusekujuline puhastusotsiku kuju, millega ei jää ükski juuksekarv harjaste külge kinni. Lahendus on ehitatud väiksesse mootoriga puhastusotsikusse Hair Screw Tool, mis on kaasas nii mudeliga Dyson V12 Slim Absolute kui ka mudeliga V15 Detect Absolute. Uue otsiku on rõõmuga vastu võtnud ka Dysoni kliendid.

Tänu Dysoni uuendustele saame luua hügieenilisema ja puhtama koduse keskkonna kui kunagi varem. Ettevõtte seisukoht on, et mitte ükski tolmukübe ega mikroskoopiline puru ei tohi tolmuimejal „kahe silma vahele“ jääda.