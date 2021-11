Koduses juuksurisalongis juhtus äpardus? Proovi seda lihtsat nippi värvi eemaldamiseks!

Äädikas toimib suurepäraselt, kui on vaja nahalt värvainet eemaldada, kuid tasuks hoiatada, et äädika lõhna tunned ilmselt pisut pikemat aega! Kanna vatipadjale veidi äädikat ja aseta see nahale kolmeks kuni viieks minutiks ning juuksevärvi plekk on täielikult kadunud. Ent tasuks mainida, et nippi ei tohiks pigem kasutada inimesed, kellel on tundlik nahk.