Ei saa kuidagi oma sotsiaalmeedia profiili paremaks? Populaarne eesti TikTokker jagab toimivaid nõuandeid

Samuti aitab Arija sõnul ka see, kui tunned postitustega seotud populaarseid trende, et videod leviksid FYP lehtedele ehk saaksid algoritmide abil rohkem nähtavaks. Samuti soovitab ta jälgida, mida teevad teised tuntud kasutajad. “Aga ära “tryhardi” ehk ära pinguta üle!” rõhutab ta.

2. Ära võta asja liiga tõsiselt Arija sõnul aitab populaarseid postitusi luua see, kui asja mitte liiga tõsiselt võtta. “Mu kõige kuulsamad videod ei ole absoluutselt läbimõeldud. Mitte, et sa ei peaks hoolima sellest, mida postitad, vaid ole naturaalne. Ära suru ennast olema keegi, kes sa ei ole — see on läbinähtav ja inimesed feelivad seda läbi ekraani,” paneb sisulooja südamele.

Oma videokarjääri alustas Arija TikToki eelkäijaks kujunenud Musica.ly platvormil ning tänaseks on tähelepanu muutnud tema elu täielikult. “Olen väga tänulik selle üle! See on mulle andnud vabaduse teha, mis mind õnnelikuks teeb, luua, mida ma tahan ja selle eest veel ära elada,” rõõmustab ta, viidates sellele, et sotsiaalmeediaplatvormile sisu loomisest on kujunenud tema jaoks täna tasustatud töö.

Hetkel Eestis ja ka mujal maailmas noorte seas eranditult kõige populaarsemaks kujunenud lühivideote sotsiaalmeediaplatvormi TikTok kasutab juba üle 1 miljardi inimese, kellest enamik on 16-24-aastased. Teiste seas on platvormil haaranud suurt tähelepanu ka eestlastest kasutajad, kelle seas näiteks Arija Helmvee kontot @roosabanaanike jälgib üle 146 000 inimese ning tema videotele on jaganud positiivset tagasisidet juba rohkem kui 6,3 miljonit inimest.

3. Kõik mis sa postitad, jääb igavesti internetti



Jälgides erinevaid trende, tasub Arija sõnul pidada silmas ka seda, et paraku ringleb ka rumalaid trende, mis võivad isegi ohtlikud olla ja mida ta kindlasti ei soovita järgida ega järele teha. “Paar aastat tagasi oli selliseks trendiks näiteks pesukapslite söömine,” toob ta näite.

“Aga kui rääkida mitte ainult füüsilisest ohust, siis ma soovitaks lihtsalt alati mõelda ka sellele, et kõik, mis sa postitad, jääb tegelikult igaveseks netti. Näiteks ‘lahe’ video, kuidas sa möllad ja laamendad reede õhtul ja vandaliseerid linna, võib tulla tagasi sind näpistama, kui proovid kooli sisse saada ja sulle tehakse väike taustauuring,” soovitab Arija mõelda kindlasti nii oma tegude, aga ka nende ülesfimimise postitamise võimalikule mõjule.

4. Kriitikat teevad need, kes tegelikult ise puudust tunnevad ja kannatavad



Suure jälgijaskonnaga kasutajana toob positiivne tagasiside enda kõrval paratamatult Arijale kaasa ka negatiivset tagasisidet ja kommentaare. Sellega toimetulekuks on tal aga oma mõtteviis, mida soovitab ka teistele. “Inimesed, kes jätavad negatiivseid kommentaare või sõnumeid on ise millestki ilma jäänud. Neil on sisemine kadedus, kurbus või vōib-olla lihtsalt igav,” usub ta. “Usun põhimõttesse, et “kui see pole inimene, kellelt sa võtaksid elu elamise osas nõu, siis ei peaks sa kuulama ka tema negatiivset tagasisidet.”

Arija usub, et kui talle osaks saanud kriitika ja negatiivsus peaks ka päriselt paika, siis ei oleks ta täna kindlasti nii edukas ja populaarne, kui tegelikult on. “Ja mul on nii armsad fännid, kes ei väsi meelde tuletamast, kui tähtis ma neile olen. Hea parandab kõik halva,” usub ta, keskendudes positiivsele.

5. Alustamiseks pole vaja ei foto- ega videotöötlusmeeskonda



Kui tuntud staaride lühivideote vaatamisel jääb mulje, et pelgalt heast ideest jääb väheks ning oluline roll on ka professionaalsel pildi- ja videotöötlusmeeskonnal, siis Arija sõnul see päris nii ei ole.

“Loomulikult oleks hea, kui on olemas võimas profikaamera ja abilised, aga nende puudumine ei peaks kedagi peatama. Aga kui sa oled väga “in” sellega ja tahad parima kvaliteediga sisu, siis Huaweil on päris head variandid selleks,” selgitab Arija ja lisab, et uuematel telefonidel on isegi võimalused spetsiaalselt TikToki jaoks sisu luua.

6. Kui tuleb hea mõte, tee see kohe teoks



Arija sõnul on tihti kõige paremad just suvalised minutiga tehtud videod. “Kui mul tuleb idee, siis see hakkab mul silme ees jooksma ja ma pean selle kohe ära tegema. Saan inspiratsiooni netist, aga ka näiteks mōnest jutuajamisest, mis kolm päeva tagasi toimus,” kirjeldab ta ja teeb nalja, et vähemalt tema mõte töötab nii ja tulemus toimib.