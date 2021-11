Lapse koolitükid ei taha sujuda? See geniaalne trikk aitab lastel võluväel kodutöö tehtud saada

Järjekordne õhtu, kus lapsel on kõik õppimata – tuleb tuttav ette?

Kuidas käituda? Tuleb välja, et oluline on osata teda lihtsalt õigesti suunata. Selle asemel, et öelda "Olgu kõik tehtud!", lähene kavalamalt ja anna talle valikud, mis mõlemad viivad soovitud tulemuseni. Nii keskendub ta eesmärgile, mitte ei otsi võimalust, kuidas kodutööga tegelemist edasi lükata!