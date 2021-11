Teletoimetaja Kaidi Klein: kord jättis peika mu paar tundi enne otse-eetrit maha

„Kuna raadio ei näita pilti, on ükskõik, milline sa seal mikrofoni ees oled. Kord jättis peika mu paar tundi enne otse-eetrit maha. Kogu selle kahe tunni vältel pisarad jooksid, aga hääl naeratas. Mulle õpetati see selgeks, et raadios rääkimise ajal olgu suunurgad tõstetud,“ selgitab ta.