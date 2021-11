Töö ja kool samal ajal — tabuteema, mis ei meeldi paljudele tööandjatele. Kuidas õigesti toimida?

7) Tööandjate jaoks on mugavam, kui üks töötaja teeb täiskohaga tööd, aga kriitilise tööjõupuudusega ajal ollakse valmis otsima nutikaid lahendusi. Ühe assistendi ametikohal võib töötada ka kolm inimest, kui nad suudavad omavahel kokku leppida ja tööandjat veenda, kuidas tööd niimoodi korralda, et kõik sujub. Nii ei pea tööandja graafikute pärast muretsema.

9) Mõtle enne vestlust põhjalikult, mida saad sina tööandjale pakkuda, sest tihtilugu on õppuri palkamine tööandjale tülikas. Näiteks too välja perspektiiv, et suvel saad teha vajadusel täiskohaga tööd ja teisi asendada või paku välja, et saad tööle tulla laupäeviti, mil teised töötajad sellest pigem pääseda soovivad. Näita, et oskad hinnata tööandja pakutavat paindlikkust ja pakud seda vastu ka omalt poolt.