Foto: Pexels

Mõned ebatervislikud käitumisviisid suhetes on ilmselged – nagu näiteks valetamine, petmine ja karjumine. Kuid on ka salakavalamaid käitumisviise, mida paarid enesele teadmata kasutavad, mõistmata, kui kahjulikud need pikas perspektiivis olla võivad.