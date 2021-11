VAATA OTSE | Meestepäeva konverentsil räägitakse võrdsest vanemlusest

„Kaasaegsed uurimistööd on näidanud, et lapse jaoks on oluline kiindumussuhe mõlema vanemaga. Ka vanemate lahus olles on oluline säilitada tugev side mõlema täiskasvanuga. Tihtipeale on vanemate vahelised kohustused ebavõrdselt jaotunud, mis loovad aluse tülidele nii kooselu ajal kui ka selle lõppemisel. Seetõttu soovime tõsta ühiskonnas teadlikkust, kuidas vanemlust korraldada võrdsematel alustel,“ ütles konverentsi peakorraldaja, MTÜ Lapsele Vanemad esimees Elo Madissoon.