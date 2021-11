Lapsel jälle kõhuvalu? Need on kõige levinumad kõhuvalu põhjustajad ja neile viitavad tunnused

“Kahjuks pole kõhuvalu põhjust lihtne üheselt välja selgitada, sest lisaks füsioloogilistele allikatele on iga kolmanda lapse puhul kõhuvalu põhjus psühhosomaatiline ehk valu ei põhjusta haigus ega terviseseisund, vaid see on tingitud lapse emotsionaalsest pingest ja stressist,“ selgitab proviisor ning soovitab kõhuvalu tekitaja välja selgitamiseks esmalt lapselt uurida, kas ja milliseid muid vaevusi tal lisaks kõhuvalule on. “Kui ühtegi muud kaebust pole ja kõhuvalu on seotud näiteks kooli minemisega ning kaob reedeks või koolivaheajal, siis tuleks tähelepanu alla võtta kooliga seotud stressiallikad ning läbisaamine kaaslaste ja õpetajatega,” räägib Lehari. Apteeker soovitab lapse murede ja hirmude väljaselgitamiseks võtta aega lapsega rahulikult ja toetavalt rääkimiseks ning vajadusel anda lapsele sobilikke rahustavaid looduslikke siirupeid.