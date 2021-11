Tunned end suhtes pidevalt ebakindlalt ja armukadedalt? Järgi neid nippe, et negatiivsetest tunnetest vabaneda

Positiivsus on lahendus

Mis on armukadeduse algpõhjus? Madal enesehinnang. Ja kas tead, et vähese enesekindlusega inimene tekitab suhtes alati probleeme? Seega, kas sind vaevab madal enesehinnang? Kui jah, siis proovi sellega tööd teha. Armasta ennast ja mis veelgi tähtsam – lase end lõdvaks. Väärtustada tuleks ainult neid inimesi, kes väärtustavad iseennast. Nii et proovi nüüd ennast väärtustada. Kui oled taastanud enda enesekindluse taseme, siis muutud ka enda suhtes optimistlikuks.

Räägi enda tunnetest

Mis muudab suhet oluliselt? Kehv suhtlus. Ja sellega pead nii sina kui ka sinu partner tööd tegema. Jaga temaga enda kahtlusi ja lase ka temal enda tundeid väljendada. Vahetu suhtlus aitab sul armukadedusest üle saada ja viib suhte läbipaistvuseni.

Küsige professionaalset nõu

Kui muidu ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kui tunned, et mitte midagi pole muutunud, küsi abi mõnelt psühholoogilt või paarinõustajalt.

Räägi oma sõbraga

Kui üritad enda armukadedusest üle olla, siis tasuks konsulteerida ka enda hea sõbraga. Räägi talle enda ärevusest, hirmust ja sellest, mis sind konkreetselt rivist välja lööb. Sinu sõber võib tuua häid soovitusi, mille peale pole sa ise tulnud.

Usalda oma kaaslast

Usalda! Usaldus on armukadedusest ülesaamisel ülioluline. Me kõik teame, et usalduse loomine võtab palju aega, kuid pea meeles, et selle nimel tasub pingutada. Räägi enda kaaslasega usalduse kaotusest ja proovi selgitada, kuidas sa tunned end (kuid palun viisakalt!).

Analüüsi end

Kas oled alati olnud enda partneri plaanide suhtes kahtlustav? Mis on selle kahtluse tegelik põhjus? Mis teeb sind ebakindlaks? Kui leiad armukadeduse algprobleemi, on see juba pool võitu.

Allikas: Onlymyhealth