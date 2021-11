Tiktokker Arija: ma ei ole kogu aeg ilus ja tüdrukud, kes mind jälgivad, peavad seda ka teadma

Arija sõnul aitab sotsiaalmeedias populaarseid postitusi luua see, kui asja mitte liiga tõsiselt võtta. “Mu kõige kuulsamad videod ei ole absoluutselt läbimõeldud. Mitte, et sa ei peaks hoolima sellest, mida postitad, vaid ole naturaalne. Ära suru ennast olema keegi, kes sa ei ole - see on läbinähtav ja inimesed feelivad seda läbi ekraani,” paneb sisulooja südamele. Loe lähemalt, kuidas Arija oma kanalisse populaarset sisu loob ning mida soovitab!

"Selles telefonis on koguni spetsiaalne sisuloomise režiim, kus on näidisvideo klipid, mille järgi telefon lõikab ise videolõigud kokku ja lisab juurde muusika ning efektid, misjärel saab tulemuse kohe sotsiaalmeediaplatvormile postitada,” selgitab Mishina. “Samuti on Huawei nova 9 mudelil heleduse algoritm, mis toob esile pildi taustavärvid ja tumedamad alad ning aitab luua täiusliku kadreeringu - ka siis, kui kui asukohas ei pruugi olla piisavalt valgust.”

Tehnoloogia arendajad võtavad arvesse noorte hüppeliselt kasvavat huvi sotsiaalmeediaplatvormide kasutamise vastu ning tulevad välja uute telefonimudelitega, mis muudavad pildi- ja videotöötluse varasemast oluliselt lihtsamaks. “Videoklippide ja videoblogimise ehk vlogimise jaoks on täna olemas koguni spetsiaalne telefon, millega saab filmimise ajal pöörata tagumisest kaamerast vaate esikaamerasse või panna filmimine pausile. Lisaks saab vlogi režiimiga filmida paralleelselt nii esi-ja tagakaameraga, mis on esmakordne taoline tehniline lahendus Huawei telefonide puhul üldse," kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina uue nova 9 mudeli näitel.

Enda tehtud lühivideote jagamiseks loodud TikToki platvormi kasutab täna juba üle 1 miljardi inimese, kellest enamik on noored vanuses 16-24 eluaastat. Teiste seas on platvormil kogunud hulgaliselt jälgijaid ka mitmed eestlased - näiteks Arija Helmvee konto @roosabanaanike on köitnud enam kui 146 000 inimese tähelepanu ning tema videotele on jaganud positiivset tagasisidet rohkem kui 6,3 miljonit kasutajat.

Millist tüüpi kasutajaid ja sisu ise kõige rohkem TikTokis jälgid?

Kusjuures ma ei jälgi otseselt kedagi, võib-olla vaid mõndasid Eesti influencereid, sest nad on sõbrad. Ja mõned meigikanalid. Mulle meeldib olla oma peas täiesti “puhta lehega” ja ma ei taha, et keegi otseselt mõjutaks mu ideid, mida teostan. Küll aga jälgin näiteks ASMR kanaleid, mis kujutavad endast mikrofoni sosistamist ja erinevate helide esilekutsumist, mis tekitavad kõditunde efekti.

Kui midagi just välja tuua, siis @hope_schwing on suht funny. @chrissychlapecka sisu ja ta ise on samuti lihtsalt imeline. @lilnasx on ka väga naljakas.

Oled rääkinud, et sulle meeldivad TikToki tantsurutiinid. Millised trendid on sinu lemmikud?

Tantsud on tõesti mega lahedad! Isiklik lemmik on “renagade” - ma õppisin seda mitu nädalat kuni lõpuks selle selgeks sain, tantsin seda siiamaani. See on nii mõnus tunne, kui sa saad raske tantsu selgeks! Lubasin sõbrannale, et ma teen seda tantsu oma gümnaasiumi aktusel, aga ta lubas mu ära blokkida sel juhul.

Aga hetkel liikleb mu lehele palju pilte näiteks sellest, milline nägi mõni inimene välja kunagi varem ja milline praegu. Need on nii nunnud! Äge on näha, kuidas stiil ja iseloom kajavad läbi ja on aastate jooksul sarnased.

Sinu välimus on super efektne ja meeldejääv. Kui palju vaeva selleks näed?

Vahel on mul tund aega valminud meik. Aga vahel ei pane ma üldse ennast valmis - krunn peas, kaks päeva vana ripsmetušš ja dressid. See on hea tasakaal - ma ei ole koguaeg “ilus” ja seda peaks nägema ka noored tüdrukud, kes mulle alt üles vaatavad. Ka minul on akne, mustad juuksed ja mida kōike veel - mulle meeldib seda näidata!

Vahel tulevadki välja just suvalised minutiga tehtud videod, mida ma ei ole palju ette valmistanud. Kui mul tuleb idee, siis see hakkab mul silme ees jooksma ja ma pean selle kohe ära tegema. Saan nendeks inspiratsiooni netist, aga ka näiteks mōnest jutuajamisest, mis kolm päeva tagasi toimus.