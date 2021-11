Mitte ainult vesi! Joogid, mis annavad sulle terve ja särava naha

Porgandi-peedimahl

Peet ja porgand on täis erinevaid vitamiine ja toitaineid, nagu C-vitamiin, A-vitamiin, tsink, foolhape, raud, kiudained ja mangaan. See jook aitab sul hoida soolestikku puhtana ning sel on ohtralt antioksüdante ja põletikuvastaseid omadusi, mis aitavad võidelda stressist põhjustatud põletikuga. See punane jook võib aidata saavutada terve ja särava naha, vähendades tumedaid silmaaluseid, ennetades kortsude ja akne teket ning ravides kuiva nahka.