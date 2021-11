ÜLLATAV! On üks asi, mida ei pea naised meeste juures üldse nii atraktiivseks

Kuigi teadlased ei ole täiesti kindlad, miks mõned naised peavad naeratavaid mehi vähem atraktiivseks, väidavad eksperdid, et see võib olla seotud soorollidega ja ühiskondlike konstruktsioonidega. UBC psühholoogiaosakonna professori Jessica Tracy sõnul on see, mida inimesed peavad atraktiivseks või ebaatraktiivseks, otseselt seotud aastatepikkuse evolutsiooni ja kultuurinormidega. Näiteks evolutsiooniteooriad viitavad sellele, et uhkus ja murettekitavad žestid esindavad pädevust, staatust, kaitset ja võimet oma perekonda ülal pidada. Kuna neid omadusi on soorollide osas traditsiooniliselt meestele omistatud, võivad tunda mõned naised eriti suurt tõmmet nende meeste vastu, kes uhkust ja häbelikkust välja näitavad.